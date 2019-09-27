Губернатор Ростовской области предложил разработать федеральный закон о молодежи

27.09.19 17:42

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

27 сентября. Interfax-Russia.ru - Федеральный закон о молодежи позволит реализовывать программы по молодежной политике в РФ, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании Совета при полпреде в Ростове-на-Дону.

"Есть предложение: у нас сегодня отсутствует федеральный закон о молодежи. Я считаю, эту тему можно поднимать на федеральном уровне. Это позволит нам реализовывать и создавать государственные программы по молодежной политике. Поэтому я хотел бы предложить федеральному агентству сегодня рассмотреть возможность внедрения системной поддержки молодежных многофункциональных центров в субъектах РФ и рассмотреть вопрос о грантовых конкурсах молодежных инициатив", - сказал Голубев.

Он отметил, что в Ростовской области имеются точки роста, способные менять сферу поддержки молодежи и молодежной политики. В их числе - создание многофункциональных центров, формирование карты действий по развитию инфраструктуры для молодежи в регионе, а также внедрение нового механизма координации молодежной политики.

Также губернатор Ростовской области обратил внимание на то, что в Ростовской области имеются примеры активного взаимодействия молодежи и власти. В Миллеровском районе проект благоустройства парка площадью 15 гектар разрабатывается по предложениям молодежи. Это произошло после того как глава муниципалитета позвал детей и выслушал их предложения по благоустройству. По его мнению и мнению специалистов центра компетенций их предложения были не хуже, чем предложения иных специалистов и архитекторов.

"Мы совсем недавно утвердили закон о иницативном бюджетировании. Этот закон позволяет выделять до 2 млн рублей в самых маленьких поселениях предлагать нам инициативу для обустройство тех или иных территорий, правда, обязательно участие бизнеса. Местная молодежь с удовольствием принимает участие, и мы слушаем их предложения, потому что им там жить. Если мы это будем быстро создавать и быстро реагировать, уверен они будут еще более активны", - добавил Голубев.