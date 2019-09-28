Режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров скончался в возрасте 85 лет

28.09.19 15:52

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 сентября. Interfax-Russia.ru - Режиссёр и художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер в субботу.

"После продолжительной болезни от нас ушёл Марк Анатольевич", - сообщил Варшавер.

Он уточнил, что о месте и времени прощания с артистом будет известно позже.

20 августа Захаров был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц. После его выписали из больницы.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким", - сказал Песков.

Позже на сайте Кремля была опубликована телеграмма с соболезнованиями президента дочери Захарова - актрисе, народной артистке России Александре Захаровой.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с постигшим Вас горем. Ушёл из жизни великий Марк Захаров - человек необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства. Личность поистине колоссального масштаба", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что легендарный "Ленком", знаменитые работы в кино, все творчество Захарова стало уникальным явлением в отечественном искусстве, символом высочайшей художественной культуры и смелого новаторства.

"Мы навсегда сохраним светлую память об этом выдающемся Мастере и Творце", - подчеркнул президент РФ.

Театры Москвы также соболезнуют в связи с кончиной художественного руководителя "Ленком".

"Он был для меня человеком принципиальным, ориентиром и учителем. Очень важным и одним из самых главных людей в моей профессии и в театральном смысле. Он был человек высочайшей эрудиции, образованный, мыслитель и мудрец, прекрасный оратор, с замечательным чувством юмора", - сказал "Интерфаксу" художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин.

По его оценке, Захаров поднял "Ленком" на недосягаемую высоту. "Он был примером в театральном деле: такая постановочная часть, художники, сценографы с ним работали, великие люди театра", - добавил Райкин.

"Кроме того, поскольку он преподавал, он воспитал целое племя замечательных мастеров", - добавил худрук "Сатирикона".

В свою очередь, художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас назвал Захарова великим человеком, от которого исходили свет и спокойствие. "Какая-то тайная связь была между нами, я это чувствовал, понимал, он очень уважительно относился ко мне, и я к нему с большой благодарностью. Мне очень нравилась наша недосказанность в отношениях друг к другу, теплота встреч. От него шло теплота, интеллигентность, свет и спокойствие. Великий человек. Мы с театром (Вахтангова - ИФ) с "Ленкомом", и сегодня будем играть спектакль в его память", - сказал Туминас.

Директор Большого театра Владимир Урин назвал Захарова невероятно порядочным и честным человеком в профессии. "Сегодня все будут говорить, что он выдающийся режиссер, и это правда. Потому что это был человек, который имел свой взгляд, ни на кого не похожий, а это ведь и есть суть профессии. Он был человеком невероятного класса, разносторонним... Он был невероятно порядочным и очень честным человеком, который, когда возникали какие-то ситуации в театральном сообществе, мы всегда бежали к Марку Анатольевичу, что он скажет, как он отнесется. И он всегда помогал ", - сказал Урин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Театр "Современник" выразил соболезнования в связи со смертью Захарова. "Весь коллектив московского театра "Современник" глубоко скорбит в связи со смертью выдающего режиссера, блистательного руководителя "Ленкома" Марка Анатольевича Захарова. "Ленкомовцы", дорогие коллеги, друзья, мы с вами в вашем невероятном горе", - говорится в сообщении пресс-службы театра.

Худрук "Театра наций", актер и режиссер Евгений Миронов заявил, что для него Захаров является "идеалом режиссера". "С одной стороны, ("Ленком") - это режиссерский театр с точной концепцией, а с другой стороны - актерский, потому что там раскрывались таланты и становились выдающимися артисты",- сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам Миронова, он многие годы является фанатом Захарова, и он сожалеет, что ни разу с ним не работал. "И конечно, ушла целая эпоха вот такой культуры, такого в прекрасном смысле режиссерского театра со своей позицией, с гражданской, в том числе, позицией. Я очень сожалею, замены ему никогда не будет, это ясно, и не может быть",- заявил Миронов.

Театр имени Ермоловой опубликовал в соцсетях слова скорби: "Наши соболезнования семье, близким и всему "Ленкому". Низкий поклон, вечная благодарность и память".

Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года - главный режиссер "Ленкома". Им постановлено почти 50 театральных постановок. Захаров являлся также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен". Был режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.

Захаров является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден Госпремией СССР (1987), Госпремией Российской Федерации (1992, 1997, 2002). Является обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского.

За выдающийся вклад в развитие театрального искусства был награжден театральной премией "Золотая маска". Обладатель премий "Хрустальная Турандот", "Чайка". Награжден спецпризом кинопремии "Золотой орел" "За выдающийся вклад в российский кинематограф".