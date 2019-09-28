В МЧС уточнили пункт о запрете курения на балконах

28.09.19 13:18

© РИА Новости. Евгений Одиноков

28 сентября. Interfax-Russia.ru - Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

"МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Ранее на этой неделе стало известно, правительство РФ одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности. "Правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить", - сказали по этому поводу в пресс-службе МЧС России.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", - пояснили в пресс-службе.

"Изменения в правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября 2019 года", - добавили в МЧС.