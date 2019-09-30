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30.09.19 10:11

В Москве возбуждено дело против врачей, проводивших МРТ без лицензии

© РИА Новости. Виталий Аньков
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Московские следователи возбудили дело об оказании не отвечающих безопасности услуг, против врачей, проводивших процедуры магнитно-резонансной томографии, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Не позднее апреля 2019 года сотрудники одного из медицинских центров в районе улицы Лескова, разместили лечебно-диагностический комплекс (МРТ), установленный на платформе большегрузного прицепа, без регистрационного знака", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

По данным следствия, с апреля по июнь 2019 года сотрудники центра эксплуатировали данное оборудование, "оказывали неограниченному кругу лиц, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей медицинские услуги без специального разрешения (лицензии) по профилю "Рентгенология".

"По результатам рассмотрения материалов, поступивших из территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности)", - сказала Иванова.

Она отметила, что в настоящее время "аппарат, представляющий опасность для здоровья граждан, изъят".

"В ходе проведения следственных действий была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность центра. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы. Проверяется медицинский центр, предоставляющий указанные услуги", - сказала Иванова.

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