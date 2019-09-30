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30.09.19 10:15
Минобороны РФ сообщило о закупке танков Т-90 последней модификации
"Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М и Т-90М, модернизированные боевые маши ны пехоты БМП-2, БМП-3, броне транспортёры БТР-82А", - сказал Салюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".
По его словам, в 2019 году Сухопутные войска РФ получают более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Это позволит до вести долю современных образцов вооружения до 60%, подчеркнул Салюков.
В апреле в корпорации "Уралвагонзавод" сообщили "Интерфаксу", что армия РФ начнет получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв-3" в этом году.
Танк разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Это глубокая модернизация танков типа Т-90 с повышением их боевых и эксплуатационных характеристик.
У Т-90М - новый боевой башенный модуль, который оборудован 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. Машина оснащена дистанционно-управляемой пулеметной установкой калибра 12,7 мм. У модернизированного танка - высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем, обеспечивающая поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.
Ранее представители УВЗ сообщали, что танки Т-90М будут оснащены климат-контролем.
"Новейший российский танк Т-90М впервые в истории советского и российского танкостроения получит установку кондиционирования. Она включена в обязательную комплектацию боевых машин, поставка которых намечена в этом году", - сообщил УВЗ в 2018 в социальных сетях.
Впервые систему кондиционирования получили танки Т-90С, поставленные в Алжир. Теперь такая система включена в штатную комплектацию танков Т-90М, которые получит Минобороны РФ.
В УВЗ заявляли, что танк Т-90М - во многом инновационное изделие: новая башня, всесуточная и всепогодная автоматизированная система управления огнем, усовершенствованная пушка, комплекс динамической защиты последнего поколения.
Климатической установкой будет оснащен и новейший российский танк Т-14 "Армата", который проходит испытания.
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