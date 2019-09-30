Рекордное число участников собрал "Космический марафон" в Королеве

30.09.19 10:32

Фото пресс-службы администрации Королева

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Участниками 43-го международного "Космического марафона" в Королеве стали бегуны из 20 стран, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

"В этом году его участниками стало рекордное количество человек - 2 200 любителей бега из 20 стран", - говорится в сообщении.

На дистанции 400 и 800 м и 3 км вышли более 300 детей.

Взрослые бежали дистанции 10, 21,1 и 42,2 км.

Первый Космический марафон в Королеве состоялся в 1977 году, тогда в нём приняли участие всего 39 человек.