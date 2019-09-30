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30.09.19 11:15

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в августе на 11%

© РИА Новости. Александр Кряжев
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Российские авиакомпании увеличили перевозки в августе 2019 года на 11% относительно аналогичного периода 2018 года, до 14,4 млн человек, сообщила Росавиация.

Оперативные данные ведомства, опубликованные в начале текущего месяца, указывали на рост на 10,4%, до 14,36 млн пассажиров.

На внутренних линиях пассажиропоток вырос на 5,8%, почти до 8,1 млн человек. В международном сообщении показатель увеличился на 18,3%, до 6,3 млн человек, при этом перевозки между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ выросли на 23,9%, до 5,8 млн человек, между РФ и странами Содружества - снизились на 18,5%, до 570,7 тыс. человек.

Занятость кресел уменьшилась на 0,3 процентного пункта, до 90,8%. Пассажирооборот компаний поднялся на 12,4%, до 35,6 млрд пассажиро-километров.

С начала года пассажиропоток авиакомпаний составил 86,3 млн человек (+11,7%), занятость кресел - 84,4% (как и годом ранее). Пассажирооборот всех компаний на конец отчетного периода достиг 216,2 млрд пассажиро-километров (+13,6%).

В лидерах по перевозкам в январе-августе - "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) (25,2 млн человек, +7,3%), "Сибирь" (8,98 млн человек, +15,6%), "Россия" (8,1 млн человек, +4,7%), "Победа" (6,6 млн человек, +46,7%) и "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) (6,4 млн человек, +6,4%). На их долю пришлось 64,1% всего рынка.

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