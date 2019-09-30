Мошенники от имени Минтруда пытаются украсть персональные данные россиян, предупреждают в ведомстве

30.09.19 11:17

© РИА Новости. Максим Блинов

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Минтруд России предупредил о мошенниках, которые в социальных сетях пытаются получить доступ к персональным данным пользователей под предлогом "вывода денежного пособия" в 115 тыс. рублей.

"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует, что через мессенджеры неизвестными от имени Минтруда России рассылается объявление, которое сообщает о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах", - сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в понедельник.

Уточняется, что такие сообщения появилась в мессенджерах и на ненастоящей странице в социальной сети Facebook.

В ведомстве подчеркивают, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной и что Минтруд не занимается рассылкой сообщений россиянам.

"Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах", - сообщает пресс-служба.

Там также обратили внимание, что у ведомства есть официальный сайт rosmintrud.ru и официальный твиттер-аккаунт: twitter.com/ MintrudRF.