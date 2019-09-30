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30.09.19 11:17
Мошенники от имени Минтруда пытаются украсть персональные данные россиян, предупреждают в ведомстве
"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует, что через мессенджеры неизвестными от имени Минтруда России рассылается объявление, которое сообщает о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах", - сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда в понедельник.
Уточняется, что такие сообщения появилась в мессенджерах и на ненастоящей странице в социальной сети Facebook.
В ведомстве подчеркивают, что информация о "выводе пособий" для работавших граждан является недостоверной и что Минтруд не занимается рассылкой сообщений россиянам.
"Рекомендуем быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах", - сообщает пресс-служба.
Там также обратили внимание, что у ведомства есть официальный сайт rosmintrud.ru и официальный твиттер-аккаунт: twitter.com/ MintrudRF.
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