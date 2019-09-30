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Обвинение просит для актера Устинова 3,5 года лишения свободы условно

© РИА Новости. Григорий Сысоев
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Гособвинение просит Мосгорсуд считать условным назначенное в суде первой инстанции наказание актеру Павлу Устинову, ранее осужденному на 3,5 года колонии по делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на акции протеста 3 августа в столице, передал корреспондент "Интерфакса".

"Прошу приговор изменить: считать назначенное Устинову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условным с испытательным сроком в течение 4 лет", - заявила прокурор на заседании Мосгорсуда в понедельник.

Гособвинитель указала на то, что при назначении наказания Устинову суд первой инстанции не в полной мере учел положительные характеристики актера, в том числе с места жительства и службы в Росгвардии.

Кроме того, прокурор попросила изменить категорию совершенного Устиновым преступления на менее тяжкую для "индивидуализации наказания".

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

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