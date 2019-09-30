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Первая очередь реконструкции аэродрома в аэропорту Хабаровска завершится в 2020 году

Фото Игоря Михеева, "Интерфакс"
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Первый этап реконструкции аэродрома в аэропорту Хабаровска ("Новый") будет завершен до середины 2020 года, сообщил начальник управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин.

"В настоящее время первый этап реконструкции аэродрома находится в высокой степени готовности. Полоса закончена в полном объеме, все плоскостные сооружения завершены. Введена в эксплуатацию центральная рулежная дорожка и перрон. Завершается сейчас реконструкция двух аварийно-спасательных частей - их готовность 80-90%, очистных сооружений, патрульной дороги и ограждения. Основной объем работ в этом году будет завершен", - сказал Пчелин в ходе посещения вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск.

Реконструкция аэродромного комплекса началась в ноябре 2015 года в рамках Федеральной целевой программы развития транспортной системы России. Генподрядчиком реконструкции по итогам конкурса летом 2015 года стало ООО "Трансстроймеханизация" (входит в группу ПАО "Мостотрест", 94,2% акций которого через АО "ТФК-Финанс" контролирует ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга). Стоимость контракта составляла 8,2 млрд. рублей.

Реконструкция должна была быть завершена к 2018 году.

Готовится вторая очередь реконструкции, сообщил также Пчелин. "Собственник (функции собственника аэродромной инфраструктуры осуществляет Росвиация - ИФ) разработал проект, проект доставлен застройщику, он рассмотрел, выдал замечания, и они были устранены. На этой неделе планируется загрузка проекта на экспертизу", - сказал Пчелин. Вторая очередь, по словам Пчелина, включает реконструкцию перрона в полном объеме и всех рулежных дорожек.

Он уточнил, что ориентировочная стоимость второго этапа - 6,3 млрд руб. Сроки его реализации пока не уточняются, так как финансирование отсутствуют.

"Потребуется выделение дополнительных средств от федерального правительства", - сказал Пчелин.

Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт ДФО РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.

Оператор международного аэропорта Хабаровска - АО "Хабаровский аэропорт".

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