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30.09.19 11:42

Володин: "Интерфакс" лидирует в использовании цифровых информационно-аналитических технологий

© РИА Новости. Евгений Биятов
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил информационное агентство "Интерфакс" с 30-летним юбилеем.

"Сегодня Интерфакс - один из лидеров в использовании цифровых информационно-аналитических технологий. Вы идете в ногу со временем, и это позволяет компании успешно конкурировать на информационном и финансовом рынках", - говорится в поздравлении председателя Государственной Думы, размещенном в понедельник на официальном сайте Госдумы.

Как отмечает Володин, "новые информационные продукты Интерфакса помогают государственным структурам, политикам, предпринимателям принимать взвешенные решения, делать точные прогнозы, верно оценивать риски".

"Интерфакс", напомнил спикер, "прошел путь от небольшого независимого новостного агентства до крупной международной информационной структуры", и "благодаря достоверности и оперативности отражения событий, профессионализму, ответственности журналистов" агентство завоевало уважение и авторитет.

Володин пожелал всему коллективу агентства больше хороших новостей и всего самого доброго.

Информационному агентству "Интерфакс" сегодня исполняется 30 лет.

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