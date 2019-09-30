Реки Амур и Уссури временно будут "закрыты" для рыбаков

30.09.19 11:44

© РИА Новости. Андрей Шапран

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Временный запрет на лов рыбы в дальневосточный реках Амур и Уссури вводится с 1 октября по соглашению между Россией и Китаем, сообщает пограничное управление ФСБ России по Амурской области.

"В соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных реках Амур и Уссури с 1 по 20 октября вводится запрет на промысел", - говорится в сообщении.

Запрещен лов рыбы с использованием любых орудий и средств ведения промысловой деятельности в реке Амур, а также в водоемах, расположенных ближе двух километров по обе стороны вниз и вверх по течению.