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30.09.19 11:44

Реки Амур и Уссури временно будут "закрыты" для рыбаков

© РИА Новости. Андрей Шапран
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Временный запрет на лов рыбы в дальневосточный реках Амур и Уссури вводится с 1 октября по соглашению между Россией и Китаем, сообщает пограничное управление ФСБ России по Амурской области.

"В соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных реках Амур и Уссури с 1 по 20 октября вводится запрет на промысел", - говорится в сообщении.

Запрещен лов рыбы с использованием любых орудий и средств ведения промысловой деятельности в реке Амур, а также в водоемах, расположенных ближе двух километров по обе стороны вниз и вверх по течению.

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