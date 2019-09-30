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30.09.19 11:52

Молодые туляки представили креативные проекты по развитию города

Фото пресс-службы правительства Тульской области
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Десять проектов по развитию Тулы были представлены в рамках фестиваля "Трансформаторы. Практика будущего", сообщила пресс-служба областного правительства.

Фестиваль прошел 27-29 сентября на площадке творческого индустриального кластера "Октава".

"В рамках фестиваля состоялся второй этап презентации проектов "Для Тулы с любовью". Первый этап прошел в апреле. Среди 62 заявок на нем определились 10 финалистов, которые и представили свои наработки. Авторы представили проекты в различных категориях: "развитие городской среды", "проведение массовых edutainment-событий", "дополнительное образование для детей и подростков", "дополнительное профессиональное образование", - говорится в сообщении.

Например, был представлен социальный проект "Город спорта", авторы которого организуют для жителей бесплатные тренировки по различным видам спорта. Другой яркий проект - переиздание книги для детей "Легенды о мастере Тычке", рассказывающей о Туле и тульских мастерах.

Также были представлены проекты развития сезонного глэмпинга на природе, организации велопарковок у тульских университетов, создания спортивного пространства в Сквере памяти воинов-интернационалистов и др.

По итогам презентации будут определены проекты, которые получат финансовую, инфраструктурную, экспертную и рекламную поддержку от кластера "Октава", правительства Тульской области и партнеров фестиваля, подчеркивается в сообщении.

Фестиваль "Трансформаторы. Практика будущего" прошел в Туле во второй раз. Его ключевые идеи - трансформация городской среды и креативное лидерство. В этом году фестиваль был сосредоточен вокруг тем "Технологии", "Дизайн", "Город", "Звук", "Кино", "Театр" и "Бизнес". Гости смогли посетить открытые дискуссии, воркшопы, лекции и актуальные музыкальные и театральные события.

Участниками фестиваля стали ведущие эксперты в области медиа, урбанистики, дизайна, технологий, звука и образования.

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