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30.09.19 12:10

Росавтодор реконструирует развязку под Красноярском за 1,9 млрд рублей

© РИА Новости. Виталий Тимкив
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Федеральное управление автодорог "Енисей" (ФКУ "Управтодор "Енисей", входит в "Росавтодор") признало ООО "УСК "Сибиряк" (Красноярск) победителем аукциона на реконструкцию транспортной развязки в Емельяновском районе - на пересечении дорожного обхода Красноярска и автомагистрали "Сибирь".

Как сообщается на сайте госзакупок, красноярская стройкомпания снизила начальную цену торгов на 135,4 млн рублей - до 1,905 млрд рублей. Проект будет финансироваться из федерального бюджета.

Теперь "Сибиряк" должен будет не позднее 30 ноября 2023 года построить на существующей развязке два съезда с основной трассы для возвращения в Красноярск и провести реконструкцию прилегающих автодорог. Общая длина нового участка автомагистрали "Сибирь" с учетом строительства двух путепроводов составит 10,9 км. Также предполагается построить десять железобетонных водопропускных труб и провести полное обустройство этого участка: установить ограждения, опоры освещения, светосигнальное оборудование, дорожные знаки, нанести разметку.

Заявку на участие в торгах также подавало АО "КрайДЭО" (Красноярск).

ООО "УСК "Сибиряк" создано в ноябре 2004 года, один из самых активных игроков на строительном рынке Красноярска. Компания занимается строительством жилья, социальных объектов и дорожной инфраструктуры. В 2018-2019 году "Сибиряк" исполнил ряд контрактов на строительство в городе спортивных сооружений и реконструкцию социальных объектов для Универсиады-2019.

Федеральное управление автомобильных дорог "Енисей" создано в марте 2018 года на базе ФКУ "Байкалуправтодор". В оперативном управлении учреждения находится 1,82 тыс. км федеральных автотрасс "Сибирь" и "Енисей" на территории Красноярского края, Тувы и Хакасии. Управтодор "Енисей" также отвечает за состояние автомобильного подъезда от города Дудинка к аэропорту "Алыкель" (Норильск).

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