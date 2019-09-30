Воронежская область намерена привлечь кредиты на 15,3 млрд рублей

30.09.19 12:15

© РИА Новости. Владимир Трефилов

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Департамент финансов Воронежской области объявил аукционы для привлечения 8 возобновляемых кредитных линий с суммарным лимитом 15,3 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок

В частности, регион привлекает 5 кредитных линий с лимитом по 2 млрд рублей. Из них три линии привлекаются на срок до 1096 дней, начальная цена каждого из контрактов - 432 млн рублей. Еще две кредитные линии привлекаются на 1278 дней, стартовая цена контрактов - по 503,8 млн рублей.

Кроме того, регион планирует открыть на 1278 дней кредитные линии с лимитом 2,8 млрд рублей и 1,5 млрд рублей со стартовой ценой контрактов 700,5 млн рублей и 377,9 млн рублей соответственно.

Еще одна линия с лимитом 1 млрд рублей привлекается на 1096 дней по начальной цене 216 млн рублей.

Заявки на участие во всех аукционах принимаются до 18 октября. Аукционы назначены на 22 октября.

По информации пресс-службы правительства региона, заемные средства привлекаются для перекредитования под более низкий процент.

"Речь идет фактически о технической процедуре: перекредитовке этого (существующего - ИФ) долга под более низкий процент, что стало возможным благодаря недавнему снижению ключевой ставки и последовавшему за этим снижением ставок по кредитам в банках. Таким образом, регион идет к снижению долговой нагрузки за счет более привлекательных условий", - прокомментировали в пресс-службе.

Согласно последним корректировкам бюджета, доходы области на 2019 год утверждены в сумме 109 млрд 351 млн рублей, расходы - 118 млрд 727 млн рублей. Дефицит бюджета - 9 млрд 376 млн рублей, или 7,9% расходов.