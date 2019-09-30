Администрация города Волжский намерена привлечь кредиты на 400 млн рублей

30.09.19 12:19

© РИА Новости. Владимир Трефилов

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Управление финансов администрации города Волжский (Волгоградская область) 8 октября проведет четыре аукциона на право заключения контрактов по предоставлению кредитных линий с общим лимитом 400 млн рублей.

Согласно данныМ системы "СПАРК-Маркетинг", три аукциона предполагают выбор финансовых организаций на право предоставления возобновляемых кредитных линий с лимитом 100 млн рублей каждая, еще один - на право предоставления невозобновляемой кредитной линии с лимитом 100 млн рублей. Цены контрактов не должны превышать 19,86 млн рублей (ставка 9,93% годовых) и 19,4 млн рублей (ставка - 9,7% годовых), соответственно.

Кредитные линии привлекаются сроком на 2 года для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 4 октября.

Ранее сообщалось, что в августе финансовое управление администрации Волжского привлекало в Сбербанке три кредитные линии с общим лимитом 400 млн рублей. В апреле управление финансов администрации Волжского признало несостоявшимся аукцион на предоставление возобновляемой кредитной линии с лимитом 100 млн рублей в связи с отсутствием заявок. Тогда максимальная цена контракта была установлена в размере 17,5 млн рублей (ставка - 8,75% годовых). В мае управление финансов привлекло в банке "ФК Открытие" возобновляемую кредитную линию с лимитом 100 млн рублей, в июле - в банке "Возрождение" кредитную линию с лимитом 300 млн рублей.

На сайте управления финансов Волжского сообщается, что доходы городского бюджета на 2019 год составляют 5,374 млрд рублей, расходы - 5,524 млрд рублей, дефицит - 150 млн рублей, или 2,7% от расходов.