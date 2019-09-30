Октябрь начнется в Петербурге с сильных дождей и ураганного ветра

30.09.19 12:54

© РИА Новости.Александр Гальперин

30 сентября. Interfax-Russia.ru - В первых числах октября к Петербургу и Ленинградской области приблизится гребень антициклона, который принесет дожди и ветер.

Как сообщили "Интерфаксу" в городском Гитрометцентре в понедельник, дожди ожидаются умеренные и сильные, ветер усилится до 15-20 м/с, в прибрежных районах - до 24м/с.

Температура воздуха по области ночью снизится в течение недели с 6-11 градусов тепла до 0-5. Днем воздух прогреется до 3-8 градусов.

В Петербурге ночью сохранятся положительные температуры по ночам. В начале недели воздух днем будет прогреваться до плюс 11, к концу недели похолодает до 5-8 градусов.