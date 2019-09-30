Неизвестный угнал и разбил служебный автомобиль министра ЖКХ Крыма

30.09.19 12:59

© РИА Новости. Илья Питалев

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Служебный автомобиль и.о. министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева под управлением неизвестного попал в ДТП в Симферополе, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе этого министерства.

"Служебный автомобиль был вскрыт и угнан в ночь на 30 сентября. Впоследствии машина попала в ДТП на улице Калинина в Симферополе", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что министр не выезжал на место аварии и пояснений представителям правоохранительных органов не давал. По данным представителя министерства, начата "проверка с целью возбуждения уголовного дела".

Служебный автомобиль находится на балансе автобазы Совета министров Крыма.

Фотографии разбитого Mercedes с правительственными номерами ночью опубликовали очевидцы в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобиль вынесло за пределы проезжей части.