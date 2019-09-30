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30.09.19 13:02

Примыкания со стороны Крыма к Керченскому ж/д мосту электрифицируют к концу 2019г

Фото инфоцентра "Крымский мост"
30 сентября. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь) ищет подрядчика электрификации железнодорожных примыканий на востоке Крыма к мосту через Керченский пролив, говорится в материалах сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 4,21 млрд рублей с учетом НДС (20%). Источником финансирования работ является федеральный бюджет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 октября, итоги аукциона предполагается подвести 16 октября.

Работы требуется выполнить практически за два месяца. "Ввод в постоянную эксплуатацию объекта - 30 декабря 2019 года", - говорится в материалах тендера.

Местом выполнения работ значатся Керчь и Ленинский район полуострова.

Электрификация участка на востоке Крыма - один из этапов проекта "Электрификация на переменном токе участка транспортный переход через Керченский пролив - Джанкой с ответвлением на Феодосию и Керчь".

Это не первый подобный тендер. В конце сентября прошлого года Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), в ведении которого находится ФГУП "Крымская железная дорога", уже искало подрядчика электрификации. Начальная (максимальная) цена контракта составляла тогда 4,127 млрд рублей с учетом НДС, работы требовалось выполнить до 1 декабря 2019 года. В ноябре 2018 года конкурс с ограниченным участием отменили.

Транспортная логистика в Крыму в украинскую бытность полуострова была иной, чем после вхождения в состав России: поток машин и поезда шли из Украины, основным было направление Джанкой-Симферополь.

После сдачи автомобильной части моста через Керченский пролив в мае 2018 года (ввод в эксплуатацию ж/д части планируется в декабре 2019 года) транспорт движется с востока полуострова, основным становится маршрут Керчь-Симферополь.

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в августе 2018 года выражал опасение, что после запуска поездов по мосту могут возникнуть задержки в их движении в Крыму из-за неэлектрифицированного участка железной дороги от Керчи на востоке полуострова до Джанкоя на севере.

"Транспортная проблема - железнодорожный участок от Керчи до Джанкоя. Это однопутка, неэлектрифицированная. Поезда с начала 2020 года на электрической тяге будут на большой скорости переходить Тамань, (а затем - ИФ) останавливаться: во-первых, надо электровоз поменять на тепловоз, во-вторых, однопутка", - отмечал Иванов.

"Дорога Керчь-Джанкой, двести с небольшим километров, в советское время была запасной, практически не использовалась, все поезда шли через Украину. Теперь она становится основной железнодорожной ниткой, связывающей Крым с материком. Много чего нужно делать, чтобы этот участок не становился "бутылочным горлом", - говорил спецпредставитель президента.

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