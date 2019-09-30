Очередной самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей

30.09.19 13:03

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 сентября.Interfax-Russia.ru - Самолет авиакомпании "Уральских авиалиний" в понедельник совершил вынужденную посадку в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург) из-за столкновения с птицей, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании.

"Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6699 по маршруту Краснодар-Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово", - сказали в пресс-службе, не уточнив количество пассажиров на борту.

Посадка прошла благополучно.

Для отправки пассажиров в пункт назначения будет предоставлено резервное воздушное судно. Планируемое время вылета 12:55 (по местному времени).

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов. Флот "Уральских авиалиний" состоит из 46 самолетов производства Airbus (двадцать четыре А320, два A320neo, пятнадцать А321 и пять А319).

В последнее время были зафиксированы несколько случаев столкновения самолетов "Уральских авиалиний" с птицами.

Так, 15 августа 2019 года А321, выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" из-за попадания птиц в оба двигателя совершил аварийную посадку. Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб.

Еще один инцидент произошел 26 сентября: самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета из московского аэропорта "Домодедово", воздушное судно не было повреждено, полет не прерывался.

Между тем 27 сентября стало известно, что "Уральские авиалинии" отсудили у аэропорта Симферополя 3 млн руб. за столкновение самолета с птицей.

Так, 21-й арбитражный апелляционный суд (Севастополь) не удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Международный аэропорт "Симферополь" на решение Арбитражного суда Республики Крым, взыскавшего с аэропорта по иску авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) 2,918 млн рублей убытков из-за столкновения самолета с птицей, говорится в материалах суда.

10 июня 2017 года в аэропорту Симферополя самолет "Уральских авиалиний" А320, вылетавший в Москву, в конце разбега перед отрывом от полосы столкнулся с птицей. "Командир воздушного судна принял решение о прекращении выполнения полетного задания и выполнил посадку на аэродром вылета", - говорится в сообщении. В результате инцидента оказались повреждены лопатки вентиляторной ступени двигателя самолета.