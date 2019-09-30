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30.09.19 13:03
Очередной самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей
"Экипаж воздушного судна Airbus A320, выполняющего рейс U6699 по маршруту Краснодар-Иркутск, после взлета из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей. Для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полета экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово", - сказали в пресс-службе, не уточнив количество пассажиров на борту.
Посадка прошла благополучно.
Для отправки пассажиров в пункт назначения будет предоставлено резервное воздушное судно. Планируемое время вылета 12:55 (по местному времени).
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Основной акционер авиакомпании - ее гендиректор Сергей Скуратов. Флот "Уральских авиалиний" состоит из 46 самолетов производства Airbus (двадцать четыре А320, два A320neo, пятнадцать А321 и пять А319).
В последнее время были зафиксированы несколько случаев столкновения самолетов "Уральских авиалиний" с птицами.
Так, 15 августа 2019 года А321, выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь, сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" из-за попадания птиц в оба двигателя совершил аварийную посадку. Самолет приземлился на кукурузном поле с выключенными двигателями и невыпущенном шасси. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб.
Еще один инцидент произошел 26 сентября: самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после взлета из московского аэропорта "Домодедово", воздушное судно не было повреждено, полет не прерывался.
Между тем 27 сентября стало известно, что "Уральские авиалинии" отсудили у аэропорта Симферополя 3 млн руб. за столкновение самолета с птицей.
Так, 21-й арбитражный апелляционный суд (Севастополь) не удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Международный аэропорт "Симферополь" на решение Арбитражного суда Республики Крым, взыскавшего с аэропорта по иску авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) 2,918 млн рублей убытков из-за столкновения самолета с птицей, говорится в материалах суда.
10 июня 2017 года в аэропорту Симферополя самолет "Уральских авиалиний" А320, вылетавший в Москву, в конце разбега перед отрывом от полосы столкнулся с птицей. "Командир воздушного судна принял решение о прекращении выполнения полетного задания и выполнил посадку на аэродром вылета", - говорится в сообщении. В результате инцидента оказались повреждены лопатки вентиляторной ступени двигателя самолета.
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