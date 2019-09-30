Губернаторы Дальнего Востока поздравили "Интерфакс" с 30-летием

30.09.19 13:16

Фото "Интерфакса"

30 сентября. Interfax-Russia.ruК - Губернаторы регионов Дальневосточного федерального округа направили поздравления в адрес информационного агентства "Интерфакс", которое отмечает 30-летие.

"Интерфакс был основан в очень непростое для нашей страны время. И тогда, и, особенно, сейчас для журналистики крайне важны объективность, точность и оперативность - все те профессиональные качества, которые, безусловно, есть у "Интерфакса", - говорится в поздравлении губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

"Приятно осознавать, что, будучи одной из крупнейших информационных групп, "Интерфакс" не стоит на месте. Максимально расширив географию информационной повестки, вы выходите на совершенно новые, теперь уже высокотехнологичные платформы, создавая новые, интересные и качественные продукты в части мониторинга, коммуникаций и маркетинга не только в области СМИ, но и в целом для поиска управленческих решений в совершенно разных отраслях", - отметил Илюхин.

Поздравление коллективу агентства направил также глава Якутии Айсен Николаев. В телеграмме он отмечает, что "новости "Интерфакса" высоко ценятся среди органов государственной власти, ведущих средств массовой информации, крупнейших компаний, банков и предприятий как России, так и многих стран мира".

С юбилеем агентство поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. "Три десятилетия - это уже целое поколение читателей, в жизни которых "Интерфакс" занимает особое место, формируя образ страны и ее жителей в медийном пространстве. Импонирует пристальное внимание и корректный подход агентства к освещению наиболее важных политических вопросов", - подчеркнул глава Приморья.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил признательность за профессиональное освещение в медиапространстве жизни этого северного региона.

"Сплоченная команда единомышленников, умение быть на передовой событий, талант и смелость, внедрение новых технологий стали залогом больших достижений "Интерфакса", - говорится в поздравлении Носова.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил качество и оперативность новостей агентства.

"Правительство Амурской области высоко ценит качество, объективность и оперативность информации агентства "Интерфакс" о важных для региона событиях. Безусловно, агентство помогает более полно информировать общественность страны о жизни в Приамурье, его развитии и успехах, способствует повышению интереса к нашему региону, привлечению инвестиций. В этот знаменательный день я желаю руководителям и сотрудникам компании успехов, здоровья, новых проектов и дальнейшего развития", - отметил глава Приамурья.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в свою очередь пожелал агентству "держать руку на пульсе".

"Интерфакс" стал одним из первых независимых новостных агентств. Вы развиваетесь, делая упор на общественно-политические новости, теперь успешно сотрудничаете с представителями экономической и финансовой сфер. Желаю и впредь оставаться высокопрофессиональными, держать руку на пульсе, всегда находиться в нужное время в нужном месте. Процветания, благополучия, интересных событий", - говорится в поздравлении агентству.