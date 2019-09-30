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30.09.19 13:20
Власти Петербурга и регионов северо-запада поздравляют "Интерфакс" с 30-летием
"Рожденный в эпоху перестройки, "Интерфакс" стал символом новых стандартов в новостной журналистике. Оперативность, объективность, достоверность информации - благодаря этим принципам агентство заслужило высочайший авторитет в российском и международном медиа-пространстве, а самое главное - признание общественности", - отмечается в поздравлении, поступившем в петербургское бюро "Интерфакса".
Беглов подчеркнул, что региональное агентство "Интерфакс Северо-Запад" на протяжении многих лет освещает деятельность правительства Санкт-Петербурга, "неизменно выдавая самую точную информацию по всем аспектам жизни города".
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пожелал "Интерфаксу" стабильности и новых свершений.
"Благодаря созданному за прошедшие годы надежному фундаменту, накопленному уникальному опыту, сегодня "Интерфакс" является одним из лидеров информационного рынка России. "Интерфакс" - синоним качественной, профессиональной информации, глубокого знания ее источников и понимания сути проблемы. Примите искренние слова благодарности за вашу непростую, но такую необходимую для всего общества профессиональную деятельность, за информационное освещение самых главных и интересных событий нашего региона", - отметил Дрозденко в поздравительном письме.
Он выразил надежду на обогащение сотрудничества с "Интерфаксом" новыми проектами и инициативами.
К поздравлениям присоединился директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
"Поздравляю "Интерфакс", хотя и не думал, что ему действительно 30 лет. Все мы знаем, что "Интерфакс" - порождение постсоветской эпохи, что его отличает высокая технологичность - и в добыче информации, и в распространении, и в готовности ею делиться с бизнесом и с самыми разными структурами. Все это очень технологично и современно, но при этом на протяжении долгого времени "Интерфакс" постоянно интересуется тем, чем занимается Эрмитаж и другие музеи, понимая, что при всем значении бизнеса он ничто по сравнению с культурой, которая только и есть наш билет в вечность", - подчеркнул Пиотровский в поздравительном письме.
Он выразил признательность петербургскому бюро "Интерфакса" за регулярное проведение пресс-конференций Эрмитажа.
Поздравительные письма также поступили в редакцию "Интерфакса" от глав Вологодской, Калининградской и Мурманской областей.
"Отрадно, что героями ваших публикаций регулярно становятся вологжане. Вы активно проявляете интерес к экономической, культурной и спортивной жизни региона, укрепляете информационную открытость представителей власти", - подчеркнул губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.
"Являясь одним из ведущих информагентств в России, "Интерфакс" обладает сетью национальных, региональных и отраслевых агентств. Правительство Калининградской области на протяжении многих лет продуктивно сотрудничает с международной информационной группой. Отрадно, что события экономики, социальной сферы, культуры Калининградской области регулярно наполняют ленту "Интерфакса", - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Правительство Мурманской области и я сам всегда открыты для взаимодействия с "Интерфаксом", более того - насущно заинтересованы в сотрудничестве с вами. Мы тоже стараемся двигаться в одном темпе с миром, смотреть в будущее, формировать его уже сейчас. В этом деле мы с вами - союзники и партнёры", - добавил глава Мурманской области Андрей Чибис.
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