Актера Устинова приговорили к 1 году условно за насилие над росгвардейцем

30.09.19 13:29

© РИА Новости. Максим Блинов

26 сентября. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд приговорил к 1 году лишения свободы условно актера Павла Устинова, осужденного ранее на 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Тверского суда Москвы от 16 сентября изменить: смягчить назначенное Устинову наказание до 1 года лишения свободы, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 лет", - говорится в решении Мосгорсуда.

Согласно решению Мосгорсуда, категория совершенного Устиновым преступления изменена с тяжкого на средней тяжести - об этом суд апелляционной инстанции просила прокуратура.

После решения Мосгорсуда приговор Устинову вступил в законную силу.

Между тем, член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе назвал приговор суда неправомерным. Он уверен, что Устинову стоит обжаловать свой условный срок.

"Абсолютно неправомерный, но ожидаемый приговор. Надо пытаться, обжаловать, совершенно очевидно, что парень на 100% невиновен", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в понедельник.

Он считает, что причины такого приговора - "желание вывести из-под суда тех, кто его осудил и давал показания, но фактически год условно означает признание его невиновным".

"Условный срок означает, что Устинов формально признается виновным, просто суд погорячился, повысил жесткость приговора, может, адвокаты недоработали, но парень-то, конечно, виноват. Суд как бы проявил милосердие", - сказал Сванидзе

Тверской суд 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита Устинова обжаловала приговор, указав в суде апелляционной инстанции, что он должен быть оправдан ввиду отсутствия в его действиях состава и события преступления.

Приговор также был оспорен гособвинением, которое требовало для Устинова в суде первой инстанции шесть лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.

Мосгорсуд 20 сентября по ходатайству Генпрокуратуры изменил Устинову меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении до рассмотрения его дела в апелляционной инстанции.