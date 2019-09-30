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30.09.19 13:33

Бюджет РФ на 2020-2022гг внесен в Госдуму

© РИА Новости. Екатерина Штукина
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, передает корреспондент "Интерфакса" из Госдумы.

Как сообщалось, принятый ранее на заседании правительства бюджет предусматривает профицит бюджета на следующий год в объеме 876,051 млрд рублей, или 0,8% ВВП.

Основные характеристики бюджета на 2020 год определены исходя из прогнозируемого объема ВВП 112,86 трлн рублей и инфляции не более 3%.

Доходы бюджета в следующем году составят 20,379 трлн рублей, или 18,05% ВВП. Дополнительные нефтегазовые доходы, которые по итогам года направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), ожидаются в объеме 2,333 трлн рублей.

Расходы запланированы в размере 19,503 трлн рублей, или 17,2% ВВП.

Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2021 года составит 12,981 трлн рублей, внешнего - $64,4 млрд, или 56,4 млрд евро.

На 2021 и 2022 годы объем ВВП прогнозируется, соответственно, на уровне 120,364 трлн рублей и 128,508 трлн рублей, инфляция - не более 4% ежегодно.

Доходы ожидаются в объеме 21,246 трлн рублей (дополнительные нефтегазовые - 2,234 трлн рублей) и 22,058 трлн рублей (2,036 трлн рублей); расходы - 20,634 трлн рублей, в том числе условно утвержденные - 515,850 млрд рублей, и 21,763 трлн рублей (1,088 трлн рублей).

Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2022 года прогнозируется в размере 14,644 трлн рублей, на 1 января 2023 года - 16,619 трлн рублей; внешнего - $67,6 млрд, или 57,8 млрд евро, и $68,9 млрд, или 57,4 млрд евро, соответственно.

Профицит в 2021 году составит 612,504 млрд рублей, или 0,5% ВВП, в 2022 году - 294,959 млрд рублей, или 0,2% ВВП.

Объем Фонда развития определен в размере 585 млрд рублей ежегодно.

Чистое привлечение на внутреннем рынке составит 1,74 трлн рублей в 2020 году, 1,55 трлн рублей в 2021 году, 1,825 трлн рублей в 2022 году. Валовое - 2,324 трлн рублей, 2,535 трлн рублей и 2,89 трлн рублей, соответственно.

На внешнем рынке предусматривается привлечение средств в объеме, эквивалентном $3 млрд ежегодно.

В первом чтении документ планируется рассмотреть на заседании Госдумы 24 октября.

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