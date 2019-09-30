Минобороны: менее четверти новобранцев были допущены к службе в армии в весенний призыв

30.09.19 13:41

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

30 сентября. Interfax-Russia.ru - В ходе весеннего призыва комиссии отсеяли три четверти призывников, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"В ходе весеннего призыва прошли призванную комиссию около 580 тысяч человек, из них 135 тысяч призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - сказал Бурдинский на брифинге в Москве.

По его словам, более 50 тысяч призывников были отправлены на дополнительное медицинское обследование с целью "исключения направления в войска больных призывников".