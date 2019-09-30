Неутешительный итог: ЦИК заявил о вмешательстве в выборы в Петербурге ряда единороссов
  
Неутешительный итог: ЦИК заявил о вмешательстве в выборы в Петербурге ряда единороссов
   
на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
30.09.19 13:45

Роснефть на Сахалине открыла месторождение с запасами до 2 млн т нефти

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
30 сентября. Interfax-Russia.ru - НК "Роснефть" завершила бурение первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе острова Сахалин, по результатам которого открыто новое нефтяное месторождение, говорится в сообщении компании.

"В настоящее время ведется подготовка к проведению испытаний в эксплуатационной колонне. По предварительной оценке, запасы составляют до 2 млн тонн нефти, которые будут поставлены на Государственный баланс в 2019 году", - говорится в сообщении.

"В результате бурения общая глубина по стволу составила 3047 м, при этом отход от вертикали - 1450 м. Для оптимального вскрытия целевых объектов в сложных геологических условиях была разработана специальная конструкция скважины, предусматривающая бурение двух стволов S-образной траектории. Комплекс геофизических и гидродинамических исследований скважины подтвердил нефтяное насыщение продуктивных пластов", - отмечается в информации.

"Первая пробуренная на лицензионном участке скважина на текущий момент подтверждает сделанный ранее геологами компании прогноз ресурсного потенциала всего участка в 11 млн тонн в нефтяном эквиваленте", - подчеркивает "Роснефть".

На прошлой неделе генеральный директор "РН-Шельф-Арктика" Вадим Руданец на конференции "Нефть и газ Сахалина 2019" сообщал, что "Роснефть" при бурении на Восточно-Прибрежном участке на Сахалине подтвердила нефтяное насыщение целевых интервалов. Бурение первой поисково-разведочной скважины в береговой площадке (Восточно-Прибрежная-1) началось в мае.

Согласно презентации "РН-Шельф-Арктика", проект транзитной зоны предусматривает бурение поисково-разведочной скважины с береговой площадки и возможность разработки месторождения с берега с использованием существующей инфраструктуры.

Площадь участка Восточно-Прибрежный составляет 56,4 кв. км. Прогнозные ресурсы по категории Д оцениваются по нефти в 48,6 млн тонн (геологические ресурсы), 12,7 млн тонн (извлекаемые ресурсы), по газу - 7 млрд куб. м.

"Роснефть" получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Восточно-Прибрежном участке в 2013 году сроком до конца декабря 2043 года. Согласно лицензии, на 4-й год ее действия (в 2017 году) должна быть построена одна поисково-оценочная скважина, на 5-й (2018 год) - еще одна. Согласно материалам компании, проект поисково-оценочных работ на Восточно-Прибрежном участке недр федерального значения был разработан в 2014 году, однако в 2016 году он был актуализирован. В 2016 году "Роснефть" провела сейсморазведочные работы 3D на участке.

ПАО "НК "Роснефть" владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.09.19 17:15
Мосгорсуд заявил о травле в СМИ судьи по делу Устинова
.
  30.09.19 15:37
Детские онкологи НМИЦ им. Блохина требуют поменять свое руководство, угрожая увольнением
.
  30.09.19 14:55
Собянин предложил отменить для электромобилей транспортный налог
.
  30.09.19 14:39
Собянин: "Интерфакс" задает высокие стандарты журналистики
.
  30.09.19 13:46
"Макет Москвы" на ВДНХ закрылся на реконструкцию
.
  30.09.19 13:29
Актера Устинова приговорили к 1 году условно за насилие над росгвардейцем
.
  30.09.19 11:34
Обвинение просит для актера Устинова 3,5 года лишения свободы условно
.
  30.09.19 10:11
В Москве возбуждено дело против врачей, проводивших МРТ без лицензии
.
  30.09.19 08:33
Умер писатель Вячеслав Пьецух
.
  30.09.19 08:12
Митинг в поддержку фигурантов "московского дела" в Москве прошел без нарушений


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket