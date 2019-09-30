"Макет Москвы" на ВДНХ закрылся на реконструкцию

30.09.19 13:46

Фото "Интерфакса"

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Павильон "Макет Москвы", расположенный на Сиреневой аллее ВДНХ, закрыт на реконструкцию, которая продлится до начала ноября, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Работы по расширению макета продлятся до 1 ноября, после чего гости павильона смогут увидеть более 1 тысячи новых строений, в том числе Киевский вокзал, гостиницу "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост, ДК "ЗИЛ", Екатерининский дворец и другие", - отметил глава ведомства Сергей Левкин.

По его словам, с 1 октября в павильоне начнутся работы по созданию новой экспозиции. Площадь арт-объекта увеличится примерно на 60 кв.м и составит 429 "квадратов".

Левкин добавил, что в нынешнем виде макет проработал два года, за это время его посетили более 600 тыс. человек.

Макет столицы создается с 2012 года. В настоящее время его площадь составляет 368 кв.м. Макет представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 20 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400.

На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке - территорией завода "Серп и молот", на юго-западе - Московским дворцом молодежи, а на западе - Белорусским вокзалом.