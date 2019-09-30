Второй мальчик, получивший ожоги в турецком отеле, выписан из больницы Екатеринбурга

30.09.19 13:48

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Второго из двух мальчиков, которые получили ожоги раскаленным маслом в Турции и были доставлены в Екатеринбург, выписали из ожогового отделения детской городской больницы N9, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе горздрава.

"С мамой вместе их выписали, все хорошо. После осмотра их отправили домой", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что через полтора месяца ребенку необходимо будет прийти на осмотр в поликлинику.

Ранее сообщалось, что двое детей из Екатеринбурга и 24-летняя девушка 18 сентября получили сильные ожоги во время файер-шоу в одном из отелей Турции и были госпитализированы в местную больницу.

21 сентября детей доставили в Екатеринбург. Они были госпитализированы в ожоговое отделение детской городской больницы N9.

27 сентября врачи выписали одного из мальчиков.

Детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков сообщал агентству, что отель, в котором отдыхала уральская семья, полностью признал свою вину и помогает пострадавшим.