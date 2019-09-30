Матвиенко: в России ежегодно пропадает около 50 тыс. детей

30.09.19 14:28

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Порядка 50 тысяч детей ежегодно пропадает в России, большинство из них удаётся найти, в том числе, благодаря волонтёрам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ежегодно в нашей стране по тем или иным причинам пропадает около 50 тысяч ребят. И, к сожалению, не всех из них удаётся спасти", - сказала Матвиенко на заседании оргкомитета первого Национального форума "Здоровье и безопасность детей".

По её словам, зачастую это связано с целым рядом факторов, в том числе с тем, что поиск начинается слишком поздно.

"Не могу удержаться, чтобы не высказать огромные слова благодарности всем неравнодушным людям, волонтёрам, которые по первому зову приезжают в регионы со всех уголков страны и начинают принимать участие в поисковых операциях. Благодаря и этим людям в том числе, большинство ребятишек удаётся найти и спасти их жизнь", - отметила она.

Матвиенко напомнила, что ранее спикеры обеих палат парламента, депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект (принят в первом чтении), позволяющий правоохранительным органам оперативно, не дожидаясь судебного решения использовать геолокацию для поиска пропавших людей.

"Это существенно ускорит поисковые работы, когда иногда счёт идёт буквально на минуты, на часы", - отметила спикер.

ДЕТИ СТАЛИ ИСЧЕЗАТЬ ЧАЩЕ

Недавно Следственный комитет (СК) сообщил о росте случаев пропажи малолетних детей.

"В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей - свыше 6 тыс. 500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорилось в сообщении пресс-службы СК, поступившем 11 сентября в "Интерфакс".

В нем отмечалось, что подавляющее большинство таких случаев заканчивается благополучно - ребенка находят, чему способствует отработанный алгоритм взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС, волонтерами и добровольческими движениями.

В СК заявили, что для розыска используется весь криминалистический потенциал ведомства, в том числе беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы, детекторы нелинейных переходов.

"Многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых. Иногда именно беспечность и недальновидность последних влечет за собой неблагоприятные и психотравмирующие для ребенка последствия", - говорится в пресс-релизе.

23 сентября в СКР сообщили, что глава Следственного комитета (СК) Александр Бастыркин провел оперативное совещание по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, поручив изучить возможность создания базы ДНК-учета родственников пропавших без вести детей.

На совещании озвучена статистика, которая гласит, что "в 2018 году в следственные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении 13 тыс. 683 несовершеннолетних, а в первом полугодии 2019 - 8 тыс. 383".