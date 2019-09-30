Татарстан планирует внедрить решения финской IT-компании Uros

30.09.19 14:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Татарстана и IT-компания Uros (Финляндия) подписали в понедельник меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана Рустама Минниханова.

На встрече Минниханова с руководством финской компании обсуждались перспективы реализации совместных проектов. В частности, рассматривалась возможность внедрения в республике систем контроля качества воды в водораспределительной сети. С помощью систем Uros оператор в режиме реального времени может обнаружить отклонения в общем химическом анализе воды и принять незамедлительные меры, поясняет пресс-служба.

"Uros - быстрорастущая финская компания в сфере цифровизации. Вы представлены во многих странах. У вас есть предложения в области систем контроля, "умного" освещения и отопления, образования и других направлениях. Есть перспектива присутствия вашей компании в качестве резидента ОЭЗ "Иннополис". Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с учетом вашего опыта работы во многих крупных международных проектах", - цитирует Минниханова пресс-служба.

Uros является глобальным поставщиком телекоммуникационных решений. Компания разрабатывает технологии, применяемые в области промышленности, природопользования, развитии систем "умного города" и другие сервисы.

Финляндия является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 6,5% и составил $524 млн.