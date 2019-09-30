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Нехватку кардиологов отмечают в Новосибирской области

© РИА Новости. Игорь Зарембо
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Кардиологов, которых готовят в Новосибирской области, не достаточно для полномасштабной борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, считает главный кардиолог регионального министерства здравоохранения Сергей Зенин.

"Существенная проблема - это кадры. На сегодняшний день много где не хватает врачей-кардиологов, прежде всего, в районах области, и даже в городских (в Новосибирске - ИФ) поликлиниках далеко не во всех имеется врач-кардиолог", - сказал Зенин на пресс-конференции в новосибирском пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь".

По его словам, Новосибирский государственный медицинский университет выпускает по шесть кардиологов, прошедших соответствующую двухлетнюю клиническую ординатуру.

"Этого критически недостаточно. (...) Я думаю, что больше 50 специалистов нам требуется на сегодняшний день всего по области", - отметил Зенин.

При этом, по его данным, в 2018 году в Новосибирской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 9% по сравнению с предыдущим годом - до 591 случая на 100 тыс. жителей.

"Мы находимся примерно посередине (в ряду - ИФ) российских территорий, мы не являемся ни отстающими, ни лидерами, но тенденции у нас в области положительные", - сказал он.

В целом, созданная в регионе система региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений позволяет более оперативно оказывать помощь при инфарктах и инсультах, подчеркнул главный кардиолог региона.

Кроме того, он напомнил, что в текущем году в Новосибирской области начала работать санитарная авиация - ежедневно вертолет санавиации делает 2-3 вылета.

"На сегодняшний день мы ставим вопрос перед министерством здравоохранения России о появлении в Новосибирской области второго вертолета, потому что область достаточно большая, и не всегда люди заболевают в те сроки, в которые нам удобно - если люди заболели одновременно, будет очень неплохо, если у нас появится второй вертолет", - сказал Зенин.

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