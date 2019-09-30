Собянин: "Интерфакс" задает высокие стандарты журналистики

30.09.19 14:39

© РИА Новости. Максим Блинов

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив информационного агентства "Интерфакс" с 30-летием.

"Поздравляю с 30-летием международную информационную группу "Интерфакс". Вы задаете высокие стандарты новостной журналистики и пользуетесь авторитетом среди читателей и коллег", - написал Собянин в понедельник на своей странице в твиттере.

Он отдельно поблагодарил "Интерфакс" за внимание к новостям московской тематики.

"Желаю вам благополучия и новых успехов!" - написал мэр Москвы.