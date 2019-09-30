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30.09.19 14:41
AZUR air с 28 октября начнет выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Китай
Расписание на осенне-зимний период в настоящее время находится в стадии согласования. Предварительно вылеты из "Платова" в Санью запланированы по понедельникам; вылет - в 11:45, прибытие из Китая - в 06:35. Выполнять перевозку пассажиров предполагается на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 767-300.
В настоящее время прямое авиасообщение между Ростовом-на-Дону и Китаем отсутствует.
AZUR air - крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. Также в марте перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором "TUI Россия". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.
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