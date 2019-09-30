Школьник умер на уроке физкультуры в Республике Алтай

30.09.19 14:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Следователи в Республике Алтай проверяют обстоятельства гибели ученика 10 класса Чойской школы, который потерял сознание на уроке физкультуры, сообщает пресс-центр республиканского следственного управления СК РФ в понедельник.

"Утром 30 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в спортивном зале Чойской средней общеобразовательной школы во время физического упражнения на перекладине ученик 10 класса почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь школьным фельдшером и учителем физической культуры, подросток скончался через непродолжительное время", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела и отдела криминалистики: опрашиваются одноклассники и родственники подростка, а также работники школы. Тело школьника направлено для проведения судебной медицинской экспертизы.

"Следователями выясняется, при каких обстоятельствах ученик был допущен в спортивный зал, предшествовало ли этому проведение обследования его состояния здоровья", - подчеркивается в пресс-релизе.