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30.09.19 14:45
Школьник умер на уроке физкультуры в Республике Алтай
"Утром 30 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в спортивном зале Чойской средней общеобразовательной школы во время физического упражнения на перекладине ученик 10 класса почувствовал себя плохо и потерял сознание. Несмотря на оказанную первую медицинскую помощь школьным фельдшером и учителем физической культуры, подросток скончался через непродолжительное время", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела и отдела криминалистики: опрашиваются одноклассники и родственники подростка, а также работники школы. Тело школьника направлено для проведения судебной медицинской экспертизы.
"Следователями выясняется, при каких обстоятельствах ученик был допущен в спортивный зал, предшествовало ли этому проведение обследования его состояния здоровья", - подчеркивается в пресс-релизе.
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