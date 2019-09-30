"Азимут" с 29 октября вводит рейс из Перми в Ростов-на-Дону через Нижний Новгород

30.09.19 14:54

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30 сентября. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Азимут" с 29 октября начнет выполнять регулярные полеты из Перми в Ростов-на-Дону с пересадкой в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Пермь" ("Большое Савино").

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам. Вылеты из Перми запланированы в 5:05, из Ростова-на-Дону - в 21:00. Время в пути из Перми с учетом промежуточной пересадки составит 6 часов 15 минут, из Ростова-на-Дону - 5 часов 15 минут.

В настоящее время "Азимут" осуществляет авиаперевозки из Перми в Краснодар и Нижний Новгород. Таким образом, в связи с запуском рейса в Ростов-на-Дону частота полетов из Перми в Нижний Новгород в зимнем расписании увеличится до четырех раз в неделю - по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам, отмечает пресс-служба авиаузла.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс авиакомпания выполнила в сентябре 2017 года. В 2018-м было перевезено 700 тыс. человек, прогноз на 2019 год- 1,2 млн пассажиров. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2023 году, согласно заявлениям руководства, планируется пополнение до шестнадцати.