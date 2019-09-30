Собянин предложил отменить для электромобилей транспортный налог

30.09.19 14:55

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Правительство Москвы планирует расширить поддержку развития электротранспорта в городе, в ближайшее время в Мосгордуму будет внесен проект закона об освобождении электромобилей от уплаты транспортного налога, а также увеличится размер бюджетных субсидий при покупке электромобилей для каршеринга и такси, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чтобы еще как-то стимулировать развитие электромобилей, мы в ближайшее время внесем в Думу закон об освобождении налога на транспорт для электромобилей и увеличим субсидии для каршеринга и такси по закупке - лизингу этого транспорта", - сказал он в понедельник.

Мэр отметил, что по сравнению с размерами субсидий при покупке традиционных автомобилей размер субсидий для машин каршеринга и такси вырастет в два раза.

Собянин подчеркнул, что 90% экологических проблем Москвы "связаны не с фабриками и заводами, а с обычными автомобилями, которые миллионами выезжают на обычные улицы каждый день". "Конечно, очень важно, чтобы менялось топливо, становились более экологичными машины, двигатели. Но кардинально это можно изменить только, вообще отказавшись от моторного топлива и перейдя на электромобили", - добавил он.

Москва начала перевод дизельного городского транспорта на электродвигатели. "Постепенно мы вообще откажемся от двигателей внутреннего сгорания на нашем общественном транспорте. Такие интересные инициативы, как переход каршеринга на электромобили - мы тоже будем это стимулировать. По мере развития российского автопрома будем рассматривать вариант перехода служебного и коммунального транспорта на электрические двигатели, я думаю, это будет происходить в ближайшие годы", - подчеркнул он.

Кроме того, важно развивать инфраструктуру зарядки для электромобилей. Для этого правительство Москвы и ПАО "Россети" подписали Соглашение об установке в 2019-2023 гг. не менее 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла. "Ранее мы сделали первую закупочную партию электромотоциклов для московской полиции. И как вы знаете, приняли решение о бесплатной парковке для электромобилей. Так что совместными усилиями электротранспорту быть", - отметил Собянин.

Мэр также отметил, что Москва стала первым городом в России, где появился каршеринг электромобилей. Крупнейший оператор московского каршеринга компания "Яндекс.Драйв" пополнила свой парк 30 электромобилями Nissan Leaf. Электрокары безопасны для окружающей среды, бесшумны и могут без подзарядки преодолеть расстояние до 270 км. Машину можно взять в аренду на полчаса, час или полтора, чтобы ее не пришлось заряжать, перемещаться на Nissan Leaf можно по всему городу и за его пределами, однако вернуть машину необходимо внутри Садового кольца.

"К 210 электробусам, нескольким сотням частных электрокаров, тысячам электровелосипедов и самокатов сегодня добавились 30 электромобилей каршеринга. Электрокаршеринг пока еще нельзя назвать полноценным сервисом, скорее - это пилотный проект. Но точно так же 4 года назад всего со 100 машин начинался обычный каршеринг. Сегодня же 24,7 тыс. машин каршеринга прочно прописались на улицах Москвы и стали существенным сегментом перевозок", - пояснил Собянин.

Сегодня в городе работают девять операторов каршеринга с общим парком 24,7 тыс. автомобилей - в 250 раз больше, чем на старте проекта в 2015 году. Ожидается, что до конца 2019 года парк московского каршеринга увеличится до 30 тыс. автомобилей, а в 2020 г. - до 40 тыс.