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30.09.19 15:01
Шойгу поздравил "Интерфакс" с юбилеем
"За небольшой по историческим меркам срок "Интерфакс" зарекомендовал себя как авторитетный источник новостей и стал одним из лидеров российской медиаиндустрии", - говорится в поздравительной телеграмме министра обороны РФ, поступившей в "Интерфакс".
"Неоспоримые достоинства - точность, оперативность и объективность информационных материалов остаются фирменным стилем агентства. Особую благодарность хочу выразить сотрудникам компании за оперативное и достоверное освещение деятельности Армии России", - отмечается в поздравлении Шойгу.
Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в своем поздравлении назвал "Интерфакс" флагманом отечественной новостной индустрии, брендом, известным далеко за пределами Российской Федерации.
"Из первого негосударственного информационного агентства в СССР коллективу высокопрофессиональных руководителей и журналистов удалось вырастить признанного лидера российского информационного пространства, ставшего главным источником и поставщиком политических, экономических и военных новостей о России и СНГ для всего мира", - отмечается в поздравлении главы "Рособоронэкспорта".
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