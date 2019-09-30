Шойгу поздравил "Интерфакс" с юбилеем

30.09.19 15:01

© РИА Новости. Сергей Гунеев

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил "Интерфакс" с 30-летием.

"За небольшой по историческим меркам срок "Интерфакс" зарекомендовал себя как авторитетный источник новостей и стал одним из лидеров российской медиаиндустрии", - говорится в поздравительной телеграмме министра обороны РФ, поступившей в "Интерфакс".

"Неоспоримые достоинства - точность, оперативность и объективность информационных материалов остаются фирменным стилем агентства. Особую благодарность хочу выразить сотрудникам компании за оперативное и достоверное освещение деятельности Армии России", - отмечается в поздравлении Шойгу.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в своем поздравлении назвал "Интерфакс" флагманом отечественной новостной индустрии, брендом, известным далеко за пределами Российской Федерации.

"Из первого негосударственного информационного агентства в СССР коллективу высокопрофессиональных руководителей и журналистов удалось вырастить признанного лидера российского информационного пространства, ставшего главным источником и поставщиком политических, экономических и военных новостей о России и СНГ для всего мира", - отмечается в поздравлении главы "Рособоронэкспорта".