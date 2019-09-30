|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.09.19 15:06
Лиственница в усадьбе Пушкиных в Большом Болдине признана памятником природы
"Соответствующее решение было принято сертифицированной комиссией. Перед уникальным деревом была установлена памятная табличка с указанием его федерального статуса и возраста", - сообщает пресс-служба губернатора в понедельник.
Сертификат, подтверждающий особый статус лиственницы, вручен директору государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника Пушкина "Болдино" Нине Жирковой.
Пресс-служба напоминает, что лиственница на территории усадьбы включена в национальный реестр старовозрастных деревьев России. По преданию дерево было посажено поэтом осенью 1833 года. Его возраст составляет 186 лет.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket