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30.09.19 15:17

СКР перенаправил в ГП РФ просьбу общественников возобновить расследование гибели группы Дятлова

© РИА Новости. Алексей Куденко
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Представители фонда "Памяти группы Дятлова", Русского географического общества и родственники погибших получили ответ на переданное в июле обращение в Следственный комитет РФ с просьбой возобновить расследование гибели туристов зимой 1959 года на Урале, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" юрист Евгений Черноусов.

"Мы получили ответ. Два месяца вместо одного они смотрели <...> Сделали оттяжку по времени, передали в Генеральную прокуратуру. Дали письмо такое вот. И будут наблюдать за этой ситуацией", - сказал Черноусов.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" не стали прокомментировать эту информацию.

Как сообщалось, в начале года прокуратура заявила, что к концу лета завершит разбирательство о причинах гибели группы Дятлова. В конце августа срок окончания проверки отодвинули на конце 2019-го - начало 2020 года.

Рассматриваются три основные версии, все они связаны с природными факторами: лавина, снежная доска и ураган.

В марте группа прокуратуры побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки.

Однако представители фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что прокуратура зря ограничивается рассмотрением только природных версий. В начале июля 2019 года общественники передали заявление в СКР с просьбой возобновить расследование.

Трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоящая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси - коренного населения этой местности - название переводится как "не ходи туда").

Поиски туристов начались 16 февраля 1959 года, когда они к контрольному сроку не вышли на связь. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

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