на свободу: Росприроднадзор отказался от вылова китов в 2020 году
  
Работы нет: в профсоюзе назвали сокращение более 50 тыс. россиян абсурдом
   
Изменили приговор: актеру Устинову заменили реальный срок на условный
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
17.09.19   14:04

03.06.19   17:35
 
Главные события
30.09.19 15:22

Около 7 тыс. гостей собрал международный фестиваль "Праздник айрана" в КЧР

© РИА Новости. Б. Логинов
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Гостей из разных стран мира в Карачаево-Черкесии угостили кисломолочным напитком айран, приготовленным в огромном 500-литровом чане на VIII фольклорно-этнографическом фестивале карачаево-балкарской культуры "Праздник айрана".

"Для карачаево-балкарского народа айран - это символ гостеприимства и благополучия. Каждый год этот фестиваль собирает гостей из разных регионов страны и народы нашей республики рады поделиться своими богатыми культурными традициями", - отметил на фестивале заместитель министра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.

Вместе с тем организатор фестиваля, руководитель комплекса "Медовые водопады", где состоялся "Праздник айрана" Мусса Боташев подчеркнул, что благодаря таким мероприятиям народы сохраняют свою культуру, язык и традиции.

"Айран - это гордость нашего народа. В республике айран является главным гастрономическим брендом. И мы намерены его развивать", - подчеркнул М.Боташев.

Кульминацией фестиваля, проходившего при поддержке главы КЧР на Медовых водопадах, традиционно стала дегустация традиционного карачаево-балкарского кисломолочного напитка айран, приготовленного в 500-литровом чане, передает корреспондент "Интерфакс-Юг".

В рамках фестиваля были представлены образцы более десятка разновидностей айрана, приготовленные по старинным рецептам. Также гости праздника могли попробовать традиционные национальные блюда карачаево-балкарской кухни.

Здесь же работала выставка старинных предметов быта карачаевцев и балкарцев, изготовленных из дерева, меди и керамики, а также экспозиция народных костюмов, национальных музыкальных инструментов, старинных платков и современных шалей, украшенных вышивкой с традиционным национальным орнаментом.

Отдельное внимание гостей фестиваля привлекла масштабная выставка клинковых изделий, изготовленных карачаевскими и балкарскими мастерами. Экспозиция включала свыше сотни этнических ножей "къарачай бычакъ".

По словам организаторов, в этом году в Карачаево-Черкесии VIII фольклорно-этнографический фестиваль карачаево-балкарской культуры "Праздник айрана" собрал около 7 тыс. гостей. В том числе гостями фестиваля также стали участники симпозиума международной ассоциации по изучению текстиля из 20 стран.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.09.19 17:15
Мосгорсуд заявил о травле в СМИ судьи по делу Устинова
.
  30.09.19 15:37
Детские онкологи НМИЦ им. Блохина требуют поменять свое руководство, угрожая увольнением
.
  30.09.19 14:55
Собянин предложил отменить для электромобилей транспортный налог
.
  30.09.19 14:39
Собянин: "Интерфакс" задает высокие стандарты журналистики
.
  30.09.19 13:46
"Макет Москвы" на ВДНХ закрылся на реконструкцию
.
  30.09.19 13:29
Актера Устинова приговорили к 1 году условно за насилие над росгвардейцем
.
  30.09.19 11:34
Обвинение просит для актера Устинова 3,5 года лишения свободы условно
.
  30.09.19 10:11
В Москве возбуждено дело против врачей, проводивших МРТ без лицензии
.
  30.09.19 08:33
Умер писатель Вячеслав Пьецух
.
  30.09.19 08:12
Митинг в поддержку фигурантов "московского дела" в Москве прошел без нарушений


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket