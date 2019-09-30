Около 7 тыс. гостей собрал международный фестиваль "Праздник айрана" в КЧР

30.09.19 15:22

© РИА Новости. Б. Логинов

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Гостей из разных стран мира в Карачаево-Черкесии угостили кисломолочным напитком айран, приготовленным в огромном 500-литровом чане на VIII фольклорно-этнографическом фестивале карачаево-балкарской культуры "Праздник айрана".

"Для карачаево-балкарского народа айран - это символ гостеприимства и благополучия. Каждый год этот фестиваль собирает гостей из разных регионов страны и народы нашей республики рады поделиться своими богатыми культурными традициями", - отметил на фестивале заместитель министра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.

Вместе с тем организатор фестиваля, руководитель комплекса "Медовые водопады", где состоялся "Праздник айрана" Мусса Боташев подчеркнул, что благодаря таким мероприятиям народы сохраняют свою культуру, язык и традиции.

"Айран - это гордость нашего народа. В республике айран является главным гастрономическим брендом. И мы намерены его развивать", - подчеркнул М.Боташев.

Кульминацией фестиваля, проходившего при поддержке главы КЧР на Медовых водопадах, традиционно стала дегустация традиционного карачаево-балкарского кисломолочного напитка айран, приготовленного в 500-литровом чане, передает корреспондент "Интерфакс-Юг".

В рамках фестиваля были представлены образцы более десятка разновидностей айрана, приготовленные по старинным рецептам. Также гости праздника могли попробовать традиционные национальные блюда карачаево-балкарской кухни.

Здесь же работала выставка старинных предметов быта карачаевцев и балкарцев, изготовленных из дерева, меди и керамики, а также экспозиция народных костюмов, национальных музыкальных инструментов, старинных платков и современных шалей, украшенных вышивкой с традиционным национальным орнаментом.

Отдельное внимание гостей фестиваля привлекла масштабная выставка клинковых изделий, изготовленных карачаевскими и балкарскими мастерами. Экспозиция включала свыше сотни этнических ножей "къарачай бычакъ".

По словам организаторов, в этом году в Карачаево-Черкесии VIII фольклорно-этнографический фестиваль карачаево-балкарской культуры "Праздник айрана" собрал около 7 тыс. гостей. В том числе гостями фестиваля также стали участники симпозиума международной ассоциации по изучению текстиля из 20 стран.