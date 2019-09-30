Председателем Волгоградской областной думы избран экс-замгубернатора региона Блошкин

30.09.19 15:25

© РИА Новости. Сергей Пятаков

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Волгоградской областной думы VI созыва в ходе первого заседания в понедельник избрали председателем регионального парламента бывшего заместителя губернатора, единоросса Александра Блошкина, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

За кандидатуру Блошкина депутаты проголосовали единогласно.

"Для меня это большая честь быть руководителем законодательного собрания Волгоградской области и это огромная ответственность. Мы продолжим работу по усовершенствованию законодательства", - сказал Блошкин.

Блошкину 64 года. Родился в Волгоградской области. Окончил Волгоградский государственный сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал главным агрономом колхоза. Работал секретарем парткома хозяйства, руководителем предприятия "Агропромхимия. В 2005 году избран главой Киквидзенского района Волгоградской области. С мая 2014 года - министр по делам территориальных образований и информационной политики Волгоградской области. В сентябре 2014 года избран депутатом Волгоградской областной думы V созыва. 23 октября 2014 года назначен заместителем губернатора Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что по результатам выборов Волгоградской областной думы по единому избирательному округу за "Единую Россию" проголосовали 48,15% избирателей, у КПРФ - 19,5% голосов. На третьем месте ЛДПР с результатом 14,85%. Далее следуют "Справедливая Россия" - 8,44% и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 6,34%.

В 17 одномандатных округах победа за единороссами, по одному мандату забирают "Справедливая Россия" и КПРФ.

Таким образом, "Единая Россия" в итоге получила 28 мандатов, КПРФ - пять мандатов, ЛДПР и "Справедливая Россия" - по два мандата. "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - один мандат.