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30.09.19 15:33
Штормовой ветер ожидается на побережье Балтики в Калининградской области
"В Калининградской области сильный штормовой ветер будет наблюдаться на побережье Балтийского моря в течение всего понедельника и до утра 1 октября. Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 22 м/с", - рассказали в МЧС.
При этом в Калининграде и других районах области, удаленных от моря, скорость ветра составит 12-17 м/с.
МЧС просит граждан быть осторожными, не находиться вблизи одиноко стоящих деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий, вблизи опор линий электропередач, а также не выходить в Балтийское море и заливы на маломерных судах.
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