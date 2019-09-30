Штормовой ветер ожидается на побережье Балтики в Калининградской области

30.09.19 15:33

© РИА Новости. Алексей Даничев

30 сентября. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области в понедельник объявлено штормовое предупреждение, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

"В Калининградской области сильный штормовой ветер будет наблюдаться на побережье Балтийского моря в течение всего понедельника и до утра 1 октября. Порывы западного и юго-западного ветра будут достигать 22 м/с", - рассказали в МЧС.

При этом в Калининграде и других районах области, удаленных от моря, скорость ветра составит 12-17 м/с.

МЧС просит граждан быть осторожными, не находиться вблизи одиноко стоящих деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий, вблизи опор линий электропередач, а также не выходить в Балтийское море и заливы на маломерных судах.