|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.09.19 15:37
Детские онкологи НМИЦ им. Блохина требуют поменять свое руководство, угрожая увольнением
"Мы готовы в полном составе уволиться в знак протеста", - сообщил в распространенном в Москве обращении детских онкологов замдиректора института Максим Рыков.
"Если требования не будут выполнены, 26 сотрудников Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии уволятся из института", - говорится в документе.
"Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института. Мы обращались ко всем представителям власти, нас никто не услышал. Теперь обращаемся ко всем гражданам России - коллегам, пациентам и их родителям с просьбой нас поддержать, потому что если не вы, то за нас никто больше не заступится", - заявили авторы обращения.
В пресс-службе НМИЦ оперативно комментарий на это обращение не представили.
Между тем родители онкобольных детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина, поддержали требования врачей. Они разместили видеообращение в поддержку онкологов в интернете.
"Мы настоятельно требуем отстранить от должностей новое руководство института. Мы видим, что врачам приходится работать в стрессовом состоянии, вызванном психологическим давлением со стороны директора", - говорится в обращении, адресованном руководству страны, министру здравоохранения и детскому омбудсмену.
Родители заявили, что "в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счёт собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения".
"Пансионат для бесплатного проживания детей превратили в коммерческий отель. Нам запретили общаться с представителями СМИ, честно излагать свою точку зрения. Требуем взять на контроль обещания по вводу в эксплуатацию новых корпусов института", - отмечается в обращении.
"Поддерживаем врачей, которые восстали против тиранического режима... Требуем, чтобы наши дети получали лечение у профессионалов, которые всю жизнь посвятили работе в НИИ детской онкологии и гематологии", - заявили авторы.
Информация об увольнениях врачей в центре имени Блохина в связи с недовольством новым руководством распространяется больше месяца. Пресс-служба НМИЦ эту информацию опровергает.
Некоторое время назад стало известно о закрытии на ремонт одного из отделений института в связи с обнаружением плесневых грибов. Они могут приводить к гнойно-септическим осложнениям, трудно поддающимся лечению и вызывающим летальный исход. Информация о ремонте была подтверждена пресс-службой центра.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket