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30.09.19 15:37

Детские онкологи НМИЦ им. Блохина требуют поменять свое руководство, угрожая увольнением

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Детские онкологи из Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина заявили о готовности уволиться в полном составе в случае, если не будет заменено их руководство.

"Мы готовы в полном составе уволиться в знак протеста", - сообщил в распространенном в Москве обращении детских онкологов замдиректора института Максим Рыков.

"Если требования не будут выполнены, 26 сотрудников Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии уволятся из института", - говорится в документе.

"Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института. Мы обращались ко всем представителям власти, нас никто не услышал. Теперь обращаемся ко всем гражданам России - коллегам, пациентам и их родителям с просьбой нас поддержать, потому что если не вы, то за нас никто больше не заступится", - заявили авторы обращения.

В пресс-службе НМИЦ оперативно комментарий на это обращение не представили.

Между тем родители онкобольных детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина, поддержали требования врачей. Они разместили видеообращение в поддержку онкологов в интернете.

"Мы настоятельно требуем отстранить от должностей новое руководство института. Мы видим, что врачам приходится работать в стрессовом состоянии, вызванном психологическим давлением со стороны директора", - говорится в обращении, адресованном руководству страны, министру здравоохранения и детскому омбудсмену.

Родители заявили, что "в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счёт собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения".

"Пансионат для бесплатного проживания детей превратили в коммерческий отель. Нам запретили общаться с представителями СМИ, честно излагать свою точку зрения. Требуем взять на контроль обещания по вводу в эксплуатацию новых корпусов института", - отмечается в обращении.

"Поддерживаем врачей, которые восстали против тиранического режима... Требуем, чтобы наши дети получали лечение у профессионалов, которые всю жизнь посвятили работе в НИИ детской онкологии и гематологии", - заявили авторы.

Информация об увольнениях врачей в центре имени Блохина в связи с недовольством новым руководством распространяется больше месяца. Пресс-служба НМИЦ эту информацию опровергает.

Некоторое время назад стало известно о закрытии на ремонт одного из отделений института в связи с обнаружением плесневых грибов. Они могут приводить к гнойно-септическим осложнениям, трудно поддающимся лечению и вызывающим летальный исход. Информация о ремонте была подтверждена пресс-службой центра.

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