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Избирком Екатеринбурга в пятый раз отказал в проведении референдума о статусе земли в сквере, где планировалось строить храм

© РИА Новости. Павел Лисицын
30 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Екатеринбурга в понедельник в пятый раз отказала в регистрации инициативной группы о проведении референдума по определению статуса земли в сквере на Октябрьской площади, где изначально планировали строить храм Святой Екатерины, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе горизбиркома.

"По референдуму (было принято решение - ИФ) отказать ", - сказал собеседник агентства.

В то же время на сайте горизбиркома уточняется, что в поданных документах инициативной группы "выявлено несоблюдение закона".

Как сообщалось, избирком Екатеринбурга уже четыре раза отказывал инициативной группе в их желании провести референдум по статусу участка в сквере. Ранее этот участок из-за планируемой стройки получил статус земли религиозного назначения. Позднее местная епархия отказалась от планов строительства, но земля в "общее пользование" не вернулась.

Причиной отказа избиркома были ошибки в документах.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября. На выбор будет предложено две площадки для строительства: участок на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

Опрос планируется проводить с 8 до 20 часов на 51 участке. Списки горожан заранее не будут составляться. Подсчет голосов состоится на следующий день - 14 октября. В опросе должны принять участие не менее 1% жителей города или 10,8 тыс. избирателей. Если голосовавших окажется меньше, то опрос будет признан несостоявшимся.

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