Кремль против обсуждения внутрироссийских дел на дебатах в ПАСЕ

30.09.19 15:53

© РИА Новости. Илья Питалев

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Российская сторона готова ответить на конструктивные вопросы о предвыборных митингах в Москве в ходе дебатов в ПАСЕ, однако Москве не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждаются еще где-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую инициативу ПАСЕ.

Вместе с тем, продолжил Песков, "если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, члены нашей делегации и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения".

Как сообщалось, ПАСЕ при формировании повестки осенней сессии назначило на четверг, 3 октября, обсуждение вопроса о летних митингах в Москве накануне выборов в Мосгордуму.

За включение этого вопроса в повестку проголосовало 77 делегатов, против - 33, воздержалось 12 делегатов. Всего в голосовании приняло участие 122 делегата.

Принятия резолюции по итогам обсуждения утвержденный формат не предусматривает.

Предложение о проведении дебатов по теме "нарушения демократических прав и подавления мирных протестов в РФ на фоне выборов в Мосгордуму" поступило от представителей политической группы "Альянс либералов и демократов за Европу".

При этом инициаторы предлагали провести "срочные дебаты", бюро же согласилось провести "текущие дебаты", то есть без доклада и итоговой резолюции, как при "срочных дебатах".

Председатель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой опротестовал предложение о проведении дебатов.

"Предлагаемые дебаты... в свете того, что в Москве регулярно проходят митинги, и один из них был вчера, и власти разрешают все активности оппозиции, более того, все те нарушения закона, которые были допущены летом, уже были урегулированы судом, и соответствующие задержанные отпущены, мне кажется, в данном случае тема этих дебатов выглядит несколько искусственно", - сказал Толстой, взяв слово на пленарном заседании ПАСЕ.