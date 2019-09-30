Песков: в Кремле не обсуждают новое повышение пенсионного возраста

30.09.19 15:58

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Тема очередного повышения пенсионного возраста на повестке дня в Кремле не стоит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили прокомментировать высказывание члена экспертного совета "Деловой России" Владислава Жуковского о том, что в правительстве рассматривается вопрос о повышении пенсионного возраста еще на три года.

"Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются", - сказал Песков, посоветовав обратиться к автору этого заявления.