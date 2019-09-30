Сервис для отсроченной записи на прием к врачам появится в Югре

30.09.19 16:31

© РИА Новости. Виталий Белоусов

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Онлайн-сервис для отсроченной записи на прием к врачам в медицинских организациях будет создан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, заявил замгубернатора Всеволод Кольцов.

"Мы предлагаем для тех людей, у которых есть потребность получить консультацию специалиста и попасть на прием к врачу, при этом в силу объективных и других причин не было такой возможности, сформировать пул отсроченных консультаций. Формируется заявка, человек оставляет свои контактные данные и мы <...> организовываем прием или предлагаем варианты", - сказал Кольцов в понедельник в ходе онлайн-конференции, посвященной развитию здравоохранения в регионе.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что идея создать такой сервис пришла после тестирования чиновниками уже имеющихся интернет-сервисов записи к врачам. По словам главы региона, имеющая система на сегодняшний день недостаточно эффективна, необходимо ее менять.

"Необходимо создать программный продукт, который бы смог работать в онлайн-режиме: попытался записаться, нет сейчас этой возможности, через сутки тебе сообщили, что есть такие-то варианты", - сказала Комарова.

Как было отмечено в ходе интернет-конференции, в настоящее время жители Югры могут записаться на прием к врачам через регистратуры медучреждений, специальные терминалы, а также через сайты госуслуг и окружного департамента здравоохранения.