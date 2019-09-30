Екатеринбургский избирком утвердил до четырех наблюдателей на участках для опроса по месту строительства храма

30.09.19 17:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Екатеринбург. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Избирательная комиссия Екатеринбурга на заседании в понедельник рассмотрела вопрос о количестве наблюдателей, которые будут присутствовать на участках для голосования по опросу о месте строительства храма святой Екатерины, сообщается на сайте городского избиркома.

"На каждом опросном пункте, а также в самой городской комиссии смогут работать по четыре общественных наблюдателя. Такое число наблюдателей, с одной стороны, обеспечит прозрачность процедур, с другой - не станет препятствием для участия горожан в опросе и для работы его организаторов", - отмечается в сообщении.

Наблюдателями смогут стать жители Екатеринбурга, предложенные любыми некоммерческими организациями, в том числе общественными объединениями, зарегистрированными в установленном порядке. Они получат возможность контролировать ход голосования в течение всего времени работы опросных пунктов, доставку документации в горизбирком, а также сам централизованный подсчет результатов опроса.

Также наблюдатели смогут вести фото- и видеосъемку, обращаться с жалобами и заявлениями в городскую комиссию, фиксируя факты возможных нарушений.

Как сообщалось, опрос планируется проводить с 8 до 20 часов на 51 участке. Списки горожан заранее не будут составляться. Подсчет голосов состоится на следующий день - 14 октября. В опросе должны принять участие не менее 1% жителей города или 10,8 тыс. избирателей. Если голосовавших окажется меньше, то опрос будет признан несостоявшимся.

Первая часть тиража опросных листов для голосования составит порядка 100 тысяч. Ее избирком планирует получить 7 октября.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября. На выбор будет предложено две площадки для строительства: участок на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.