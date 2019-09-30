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30.09.19 17:30
Мосгорсуд заявил о травле в СМИ судьи по делу Устинова
"Рассмотрение уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в СМИ и социальных сетях, которые содержали как обоснованную так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи", - заявили в Мосгорсуде.
Как отмечается в сообщении суда, авторы ряда статей в СМИ, а также публикаций в социальных сетях, не обладая специальными знаниями в области права, полагают возможным высказывать "грубые суждения о законности вынесенного судебного акта, оценивать содержащиеся доказательства, основываясь лишь на собственных представлениях о произошедшем".
"Подобное отношение к суду, высказывания, в том числе, обозначенные в СМИ с широчайшей аудиторией и, по сути, являющиеся преследованием судьи за выраженное им при отправлении правосудия мнение, свидетельствует, к сожалению, о низком уровне правовой культуры и безответственном отношении их авторов к истинным последствиям таких высказываний и рассуждений", - считают в Мосгорсуде.
При этом в городском суде напомнили о независимости судей, которые, "подчиняются только Конституции Российской Федерации".
Говоря о вынесенном в понедельник решении по делу Павла Устинова, в Мосгорсуде отметили, что по результатам изучения материалов дела, а также представленных доказательств, "судебная коллегия апелляционной инстанции сочла вину осужденного доказанной, оснований полагать, что в его действиях отсутствует состав преступления, не усмотрела".
В суде уточнили, что мотивы принятого Мосгорсудом решения будут изложены в описательно-мотивировочной части судебного акта, который будет опубликован в установленном законом порядке на официальном сайте городского суда.
В понедельник Мосгорсуд приговорил к одному году лишения свободы условно актера Павла Устинова, осужденного ранее на 3,5 года колонии общего режима за применения насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.
"Приговор Тверского суда Москвы от 16 сентября изменить: смягчить назначенное Устинову наказание до одного года лишения свободы, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком в течение двух лет", - говорится в решении Мосгорсуда.
После решения Мосгорсуда приговор Устинову вступил в законную силу.
Адвокат Устинова Анатолий Кучерена заявил "Интерфаксу", что защита продолжит добиваться его оправдания.
Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.
Уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена изучить решение Мосгорсуда о годе условно для актера Павла Устинова. "Хорошо, что Мосгорсуд отменил приговор первой инстанции. С юридической точки зрения он был, как говорится, "ни в какие ворота". Нужно изучить, какими доказательствами мотивировал свое решение Мосгорсуд, вынося приговор в апелляционной инстанции, доказано ли участие Устинова в несанкционированной акции", - приводит пресс-служба слова Москальковой.
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Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
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Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
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