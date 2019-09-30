Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2019г вырастут на 10,7% - материалы к бюджету

30.09.19 17:18

© РИА Новости. Илья Питалев

30 сентября. Interfax-Russia.ru - Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2019 году вырастут на 10,7% относительно прошлого года, до 128,6 млн человек, говорится в прогнозе социально-экономического развития страны на 2020 и плановый период 2021-2022 гг., внесенном в Госдуму в пакете с проектом федерального бюджета.

Это незначительно превышает прогноз Минтранса РФ, который давался в начале года: авиаперевозки пассажиров вырастут "в пределах 10%", говорил замглавы ведомства Александр Юрчик.

Пассажирооборот российских авиакомпаний в этом году ожидается на уровне 328,7 млрд пассажиро-километров (+14,5%), говорится в опубликованном прогнозе.

"Учитывая большой потенциал децентрализации маршрутной сети и увеличение авиационной подвижности населения, а также переход пассажиропотока в поездках на большие расстояния с железнодорожного и автомобильного транспорта на воздушный, в среднесрочной перспективе также прогнозируется рост пассажирооборота на 75% к 2024 году по сравнению с 2018 годом", - отмечается в документе.

Вместе с тем перевозки грузов воздушным транспортом по итогам года, согласно прогнозу, уменьшатся на 4,9%, до 1,1 млн тонн. Грузооборот упадет на 7,4%, до 7,2 млрд тонно-километров.

"Объем воздушных грузовых перевозок тесно связан с состоянием экономики страны, так как это касается перевозки наиболее дорогих товаров, спрос на которые растет только в период увеличения доходов населения и компаний. В целом, с учетом прогнозируемых макроэкономических показателей в период до 2024 года ожидается рост воздушных грузовых перевозок на 10,2% по сравнению с 2018 годом", - говорится в материалах.